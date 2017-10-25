Душанбе, 25 октября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В предстоящий осенне-зимний период в Таджикистане энерголимит вводиться не будет, сообщает государственный энергохолдинг страны «Барки Точик» на своем официальном сайте сегодня, 25 октября.

Свет

В сообщении отмечается, что такая возможность появилась благодаря возведению новых энергетических мощностей и ускорению строительства энергетический инфраструктуры и созданию единой энергосистемы страны. При этом энергетики не сообщили населению, что стабильная генерация энергии стала возможной в том числе из-за повышенного стока рек — циклическому явлению, с периодичностью в 3−4 года сменяющемуся сниженным стоком, пустеющими водохранилищами и жесткими ограничениями на потребление электроэнергии.

В своем обращении к жителям Таджикистана компания «Барки Точик» напомнила о необходимости экономного и эффективного использования электроэнергии.

«Эффективное использование электроэнергии и своевременная оплата за ее использование являются признаком высокой культуры и гражданской ответственности каждого жителя, и способствует стабильной и надежной работе сетей передачи энергии и энергосистемы.

Мы убеждены, что жители страны будут всерьез относиться к целенаправленному и эффективному использованию электроэнергии, и перенесут осенне-зимний период в этом году без проблем», — предупредили энергетики.

Напомним, что с 1994 года в стране ежегодно в осенне-зимний период вводился энерголимит — электричество в дома жителей подавалось лишь по 10 часов в сутки. Исключением стала зима 2017 года, тогда лимит полностью был снят уже 14 января. Причиной назван запуск ТЭЦ «Душанбе-2» в декабре 2016 года.

О намерении полностью отказаться от лимитирования подачи электричества в текущем году президент Таджикистана Эмомали Рахмонговорил 14 октября 2017 года, выступая перед предпринимателями, и напомнил, что уже в эти дни всего годом ранее население уже получало электроэнергии по расписанию:

«Но, как видите, сегодня уже 14 октября, а лимит не введен. Мы намерены полностью отказаться от практики введения лимита. Но все зависит от самих жителей страны, в частности от предпринимателей, как они будут распоряжаться электроэнергией», — подчеркнул глава государства и пообещал, что после запуска первых двух агрегатов Рогунской ГЭС, который намечен на конец 2018 года, ограничения на потребление электричества в Таджикистане уйдет в историю.