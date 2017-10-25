Тюмень, 25 октября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Аномально снежная погода в Тюменской области захватила в плен 30 автомобилей за минувшие сутки, 24 октября. Сложные ситуации возникли в основном на федеральных и региональных трассах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

uknowgayle Снегопад

На трассах — гололед. Госавтоинспекторы помогают водителям выбираться из снежных сугробов во время заносов в кювет. Самостоятельно выбраться из высоких загородных сугробов невозможно. Для этого сотрудниками ГИБДД используется полноприводная грузовая техника и трактора.

«Аналогичные ситуации случаются и с грузовым транспортом. После остановки на трассе заметенная фура не может сдвинуться с места», — отмечают в региональном ГИБДД.

Госавтоинспекторы сообщили об 11 серьезных ДТП по Тюменской области, произошедших в первый день непогоды 24 октября 2017 года. Все дорожные происшествия — с пострадавшими. Половина ДТП произошла на загородных трассах. Госавтоинспекторы предупреждают: осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в течение недели. Непогодой охвачен весь юг Уральского федерального округа. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок.

Высота снежного покрова в столице региона составляет более 27 см. При этом снег продолжает идти, сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени. В мэрии создан оперативный штаб, контролирующий уборку улиц от снежных завалов. Основной фронт работ — дорожная сеть, мосты, особенно где работает общественный транспорт. Опасные участки обработаны противогололедными материалами. К сожалению, до внутридомовых территорий не везде успевают добраться. Некоторым УК уже поставлена на вид недостаточная борьба с неожиданным снегом.

«Сугробы по колено, и ни одного дворника, ни одной спецтехники», — жалуются в паблике «ЧП Тюмень» горожане.

Вопрос «Где лопата?» сменялся возгласами «Где машина?» утром 25 октября, шутят тюменцы в соцсетях.

Легковой транспорт, который был оставлен на обочине дорог и мешал уборке улиц в ночь на 25 октября, пришлось эвакуировать. Люди поутру не находили своих автомобилей, а таксисты повысили цены в несколько раз.

Многие возмущены нечищеными дворами, парковками у детских садов и заснеженными второстепенными улицами.

Из-за сильного снегопада и сильного ветра 17—22 м/с в департаменте образования города Тюмени принято решение об отмене занятий в некоторых школах. Педагоги работают в штатном режиме, но проводят уроки дистанционно.