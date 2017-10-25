Пермь, 25 октября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор в отношении местного жителя, который подозревался в жестоком обращении со своей дочерью. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в январе-феврале 2017 года систематически наносил побои своей 16-летней дочери и оскорблял девочку, унижая ее человеческое достоинство.

Отмечается, что ранее виновный также привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.