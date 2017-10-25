Глава Минэнерго объяснил рост тарифов на электричество и газ
Москва, 25 октября, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Министр энергетики Александр Новак рассказал, почему в России, богатой энергоресурсами, столь высокие тарифы на электричество и газ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.
PIRO4D
Свет
«Индексация происходит с учетом принимаемых налоговых решений и фактически себестоимости производства соответствующей продукции», — ответил Новак на вопрос в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
Министр обратил внимание на то, что в РФ тарифы намного ниже, чем в Европе и США.
Парламентарии обратили внимание на рост тарифов на электроэнергию и газ, в том числе для населения.