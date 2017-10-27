Санкт-Петербург, 28 октября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. На месте захоронения неопознанных останков жертв крушения российского самолета А321 на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге установлен мемориал в память о погибших. Церемония открытия памятника пройдет в полдень 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fresher.ru Обломки самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа»

Как рассказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, памятник возведен на месте захоронения биологических фрагментов жертв катастрофы, которые не смогли идентифицировать в ходе различных экспертиз. Напомним, что опознать не удалось семь человек из 224 погибших в авиакатастрофе. Неопознанные останки были захоронены на Серафимовском кладбище 20 мая 2017 года.

Сам мемориал расположился на Центральной аллее, недалеко от мемориала погибшим подводникам «Курска». «Памятник представляет собой два сложенных крыла самолета, серого цвета, перед ними саркофаг черного цвета, на котором написано, в память о чем он, и кому посвящен, справа и слева высажены туи, есть удобный подход, всё благоустроено», — рассказал Ржаненков.

Как сообщила председатель совета Благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, непосредственно во вторую годовщину трагедии, 31 октября 2017 года, пройдёт поминальная панихида в Троицком соборе Петербурга, колокола во всех церквах Петербурга пробьют 224 удара, по количеству погибших. В 14:00 состоится открытие мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске (Ленинградская область).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный согласовал строительство храма на тысячу прихожан в память о погибших пассажирах А321, однако против этого выступила группа жителей микрорайона «Балтийская жемчужина».

Как сообщил отец Сергий (Кубышкин), настоятель будущего храма, в настоящее время собрано около полумиллиона рублей, тогда как на всю стройку потребуются десятки миллионов.

«Завершили почти все процедуры по оформлению земельного участка, было выделено 50 соток на берегу Дудергофского канал, предстоит строительство», — рассказал он.

Напомним, трагедия произошла почти два года назад — 31 октября 2015 года. В результате теракта над Синайским полуостровом погибло 224 человека: 217 пассажиров (из них 25 детей) и семь членов экипажа. В числе погибших — 130 жителей Петербурга, 46 жителей Ленинградской области и 36 человек из других субъектов Федерации и иностранных граждан.