Калуга, 25 октября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, в столице Республики Корея Сеуле губернатор Калужской области Анатолий Артамонов продолжил участие в мероприятиях рабочего визита в эту страну российской делегации.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Калужский губернатор на презентации области

Состоялась встреча с президентом Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) Ким Чжэ Хоном. Приветствуя гостей, он отметил: «Мы заинтересованы в развитии взаимоотношений с российским бизнесом. Для нас это важное стратегическое направление». Руководитель российской делегации — генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева — выразила уверенность, что многие корейские компании заинтересуются работой в России. «Мы пригласили KOTRA и корейские компании в Москву для проведения презентации своих возможностей. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы наша страна вошла в двадцатку Doing Business. Мы упрощаем условия ведения бизнеса в нашей стране. Губернаторы лично курируют вопросы инвестиционной привлекательности».

Ключевым событием программы визита стала презентация инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса». Предваряя выступления глав восьми субъектов, Светлана Чупшева рассказала, что ежегодно агентство составляет рейтинг инвестиционной привлекательности, тем самым стимулируя работу по совершенствованию на местах условий для инвесторов.

Говоря об инвестиционном и экономическом потенциале региона, Анатолий Артамонов особо отметил, что уже сегодня пятая часть корейских инвестиций в Россию приходится на Калужскую область. «Это свидетельство того, что корейские компании доверяют нашему региону. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимоотношений и сделаем все возможное, чтобы ваш бизнес был успешным на калужской земле», — подчеркнул он.

Организаторы визита — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» в сотрудничестве с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли.