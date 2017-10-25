Москва, 25 октября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Александр Новак констатирует снижение аварийности энергосистем в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

ЛЭП

В последние годы энергосистема проходит максимум нагрузок в штатном режиме, отметил министр в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Обеспечена надежная работа электростанций сетевого комплекса, создан необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач», — сказал Новак.

За пять лет аварийность в электросетевом комплексе сократилась на 20%, а в генерации на 14%, продолжил министр.

«Конечно, не исключены еще системные аварии, но их количество в разы уменьшилось, и мы с коллегами ведем работу по улучшению ситуации», — заверил Новак.