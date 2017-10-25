Рязань, 25 октября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Членом Совета Федерации от Рязанской областной думы назначен представитель «Единой России» Игорь Морозов. Такое решение областная дума приняла на заседании 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатуру Игоря Морозова представил председатель комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников. Сам Игорь Морозов также присутствовал на заседании. Перед голосованием ему пришлось ответить на несколько вопросов. В частности, депутат от «Справедливой России» Сергей Пупков спросил, как кандидат планирует взаимодействовать с региональным парламентом, учитывая, что последние несколько лет он входил в комитет по международным вопросам.

«Международные отношения предполагают и региональный аспект. Это межрегиональное взаимодействие. Я вижу, как мы за последние 3—4 года накатали алгоритм установления отношений с региональными корпорациями стран, которые являются нашими партнерами и союзниками. Эту работы мы совершенно спокойно можем наладить и с французским парламентом, достаточно тесные отношения с итальянцами, я уж не говорю про Иран. Я думаю, что мы будем стремиться взаимодействовать с региональными парламентами стран-партнеров, и это новые возможности для инвестиций», — сказал Игорь Морозов, отметив, что вывод региональной продукции на экспорт — также работа сенатора.

Вопрос также поступил и от депутата от КПРФ Виктора Малюгина. Он напомнил, что в Рязани огромная проблема с очистными сооружениями, которые максимально изношены. Проблему несколько лет подряд обещал решить бывший губернатор Олег Ковалёв, но ситуация не изменилась. Виктора Малюгина заинтересовало, принимал ли какое-то участие в попытке решить эту проблему Игорь Морозов, который в свое время представлял Олега Ковалева в Совете Федерации.

«Вы же знаете ответ. Нет. Потому что последние два года губернатор меня не принимал. Контакта не было. Естественно, никаких задач я получить не мог», — сказал Игорь Морозов.

Кроме того, Виктор Малюгин поинтересовался у представителей партии: не слишком ли формальный подход к назначению сенатора? Представители партии ответили, что у «Единой России» не бывает формального подхода. Вопросы к кандидатуре возникли и у депутатов от «Единой России». К примеру, Игорь Трубицын спросил, почему экс-сенатор от Рязанской областной думы Лариса Тюрина сложила полномочия без объяснения причин. Игорь Морозов ответил, что очень хорошо относится к коллеге, но подготовить специалиста для международной политики сейчас не так просто.

«Конечно, нужна новая линейка политиков, в том числе и в регионах. Поэтому, когда вы в следующий раз пойдете на выборы, вы подумайте, стоит ли идти, или нужно подготовить нового политика, который займет ваше место, и гордиться им?» — ответил Игорь Морозов на вопрос о возрасте.

По результатам обсуждения за кандидатуру Игоря Морозова проголосовали 28 из 30 депутатов, присутствовавших на заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Морозов покинул пост сенатора от исполнительной власти Рязанской области в сентябре 2017 года. Тогда избранный губернатор Николай Любимов назначил сенатором своего предшественника Олега Ковалёва.

10 октября полномочия члена Совета Федерации досрочно сложила Лариса Тюрина, которая представляла Рязанскую областную думу. Она была назначена сенатором в сентябре 2016 года.

11 октября мандат депутата Рязанской областной думы сложил представитель «Единой России» Александр Калашников. Уже тогда источники ИА REGNUM сообщили, что его место и может занять Игорь Морозов, чтобы снова стать сенатором.

Позже рязанское отделение партии «Единая Россия» предложило наделить полномочиями сенатора от Рязанской областной думы Игоря Морозова.

Между тем назначение сенатором Олега Ковалёва вызвало недовольство. В частности, обжаловать это решение пытался член федерального совета партии «Яблоко» Константин Смирнов. Он направил заявление в Совет Федерации и Генпрокуратуру. В частности, в документе говорилось, что Ковалёв не соответствует требованию о проживании в регионе, который он представляет.