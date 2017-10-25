Москва, 25 октября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2018 году, вновь подняла вопрос о принадлежности Крыма, вступив в диалог с депутатом Госдумы («Единая Россия») Натальей Поклонской.

Victoria 959 МГИМО. Москва

В своем Instagram Собчак написала, что некоему «мировому сообществу» неизвестно, что Крым и Севастополь входят в состав России. Так она прокомментировала слова Поклонской о том, что «статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия».

«Так вот: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России», — пишет Собчак.

Начав говорить о Крыме, Собчак вспомнила своего отца и учебу в МГИМО, в ходе которой ее «учили, что международные договоры нужно уважать и при этом все можно обсуждать». При этом она указала Поклонской, что, в отличие от нее, родилась и всю жизнь прожила в России.

«Видимо, в евпаторийском филиале Харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются», — написала Собчак, заявив, что ей «действительно неприятно, что мы, как страна, не держим слово, данное нашему главному соседу».

Накануне Собчак безапелляционно заявила, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения международного права. И главная задача России при этом — восстановить с Украиной отношения. Отвечая на критику, Собчак заявила, что речь идет о «высказывании своего мнения», и это высказывание не может быть квалифицировано по статье УК РФ как «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Юристы напомнили возможному кандидату в президенты, что упоминаемый Будапештский меморандум 1994 года, который Россия якобы нарушила фактом вхождения в ее состав Крыма и Севастополя, так и не был ратифицирован российской стороной.

Что касается восстановления дружеских отношений с Украиной и того, что сделать это надо «любой ценой», Собчак не уточнила ни пределов этой цены, ни того, каким образом вообще можно наладить отношения с государством, открыто декларирующим откровенно русофобскую и «антимоскальскую» политику и нацистские ценности.

А известный телеведущий Владимир Соловьев просто напомнил Собчак слова ее отца, процитировав, что бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак говорил о Крыме.

«Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины», — привел дословную цитату бывшего мэра Соловьев.

В приведенной цитате также Собчак утверждает, что Севастополь никогда не был базой военно-морского флота Украины и всегда являлся базой российского флота, и измениться эта ситуация не может «под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств».