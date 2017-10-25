Нью-Дели, 25 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. США озабочены тем, что экстремистские группировки представляют угрозу «стабильности и безопасности» пакистанского правительства, сообщает Agence France-Press.

Иван Шилов ИА REGNUM РексТиллерсон

С таким заявлением выступил 25 октября глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, прибывший в столицу Индии — давнего соперника Пакистана.

«Если честно, по моему мнению, — которое я выразил в общении с руководством Пакистана, — мы также озабочены стабильностью и безопасностью правительства Пакистана», — отметил он во время пресс-конференции в Нью-Дели.

«Это может привести к угрозе собственной стабильности Пакистана. И никто не заинтересован в дестабилизации правительства Пакистана», — добавил он.

Визит главы американской дипломатии проходит на фоне сделанного несколько месяцев назад заявления главы Белого дома Дональда Трампа, обвинившего Исламабад в покрытии «агентов хаоса», нападающих на силы США и НАТО в соседнем Афганистане.