Калуга, 25 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. 24 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки в составе российской делегации в столицу Республики Корея Сеул принял участие в ряде деловых встреч.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с корейскими бизнесменами

В частности, с председателем Комитета при президенте Республики Корея по экономическому сотрудничеству с северными государствами Сон Ён Гилем обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, организации взаимодействия с регионами России, налаживания контактов российского и корейского бизнеса.

Руководитель российской делегации — генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева — положительно оценила результаты совместной работы. Она особо отметила успешный опыт размещения корейских компаний в индустриальных парках Калужской области.

На встрече с мэром Сеула Пак Вон Суном российские гости познакомились с реализацией уникального проекта «цифровой мэрии» — digital-платформы. Ее применение позволяет отслеживать и своевременно реагировать на обращения жителей города и происшествия.

В ходе посещения «Сеул Стартап Хаба» — крупнейшего азиатского акселератора по поддержке инновационных проектов состоялась презентация Сеульского Агентства по развитию бизнеса (Seoul Business Agency) и переговоры с представителями южнокорейских ассоциаций.

Поездка проходит в рамках делового мероприятия «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса». Его организаторы — Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и фонд «Росконгресс» в сотрудничестве с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, ТПП Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли. Представители Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия-Алания, Хабаровского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры знакомят корейских инвесторов с экономическим потенциалом своих территорий.

Мероприятие призвано стать важным инструментом практической реализации договоренностей о всестороннем развитии сотрудничества России и Республики Корея, достигнутых в рамках встречи президентов Владимира Путина и Мун Чжэ Ина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6 сентября этого года.