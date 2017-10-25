Серов, Свердловская область, 25 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. На Урале в мэрии Серова состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной неотложных мероприятий стал пожар в одном из домов города в результате которого погибли пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Пожар

В ходе заседания было принято решение о проведении совместных рейдов по информированию населения о правилах противопожарной безопасности. В мэрии также приняли решение о расселении пострадавших жильцов дома в квартиры маневренного фонда и выплаты компенсаций пострадавшим и их родственникам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что временно исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС России Виктор Теряев в ходе заседания комиссии подчеркнул, что одной из причин трагических последствий стало позднее обнаружение пожара и сообщение в о нём в диспетчерские службы.

Он обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению пожаров и предложил провести установку в домах автоматических устройств извещающих о пожаре, оснащённых GSM-модулем. Такие устройства оповещают диспетчерские службы на ранней стадии возгорания.

В итоге было принято решение определить категории граждан которые в первостепенном порядке нуждаются в установке таких устройств

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одном из шестиквартирных домов барачного типа города Серова по улице Сосьвинской произошёл 25 октября. В связи с тем, что он произошёл ночью, соседи поздно сообщили о случившемся. Спасатели прибыли в течение девяти минут и за 40 минут справились с огнём. В результате пожара погибли пять человек, остальные жильцы временно разместились у родственников. На данный момент установлены личности погибших.

«Сотрудники полиции оперативно установили личности погибших людей. Это неработающая хозяйка квартиры Наталья С. 1986 года рождения, две ее дочери — Валерия К., 2006 года рождения, учащаяся школы и Александра С., 2015 года рождения, а также две соседки — пенсионерка Надежда Р. и Татьяна Г., 1970 года рождения. По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за нарушений правил безопасности, неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. Впрочем, сотрудники органов внутренних дел и коллеги из МЧС и СКР отрабатывают и иные варианты», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Напомним, что по факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что в рамках расследования будет установлено, все ли меры профилактического характера были приняты уполномоченными органами в отношении погибшей семьи (матери и двух её дочерей).