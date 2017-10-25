Москва, 25 октября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Московские власти только ухудшили ситуацию на дорогах, считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. К числу таких негативных последствий он отнес сужение московских трасс, что обернулось для горожан пробками, которые на отдельных участках стали почти постоянными. Об этом политолог заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 октября, комментируя информацию об инвестициях (579,4 млрд рублей), запланированных РЖД в том числе и в развитие московского транспортного узла.

Artem Svetlov РЖД. Железнодорожная станция. Москва

«580 млрд — это не такие уж и большие деньги, если речь идёт о всей России, — отметил Федоров. — Особенно, если сравнить темпы развития с аналогичными китайскими показателями. Однако московская транспортная система действительно требует развития и реформы, но тут вопрос в том, на какие именно проекты потратят эти деньги. Не превратится ли в очередной распил? Некоторые из последних действий, например по сужению дорог, только ухудшили положение дел. Одна из основных проблем — это, конечно, пробки».

К числу других моментов, на которые, по мнению Федорова, инвесторам следует обратить внимание, это перегруз метрополитена в час пик. Не справляется и маршрутное такси.

«На некоторых направлениях ситуация только ухудшилась, когда были изгнаны частники, хотя именно они и спасали ситуацию, — напомнил он.

Отметим, что, по неподтвержденным сведениям, инвесторы также задумали вложить часть средств в модернизацию БАМа и Транссиба (118,9 млрд рублей) и «снятие инфраструктурных ограничений», на которое предполагается выделить 108,7 млрд рублей.

«Проблемы с БАМом и Транссибом у нас действительно есть, — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. — Это связано как раз с теми самыми инфраструктурными ограничениями: службой диспетчеризации, связи, обустройством станций, наличием двухпутных разъездов и прочего. Однако главная проблема и БАМа, и Транссиба заключается не в их провозной способности, а в том, что БАМ пока не выполняет ту функцию, которая предполагалась, — он не служит транспортным базисом для развития прилегающих территорий».

По мнению экономиста, это связано с развитием не самого БАМа, а его боковых ответвлений.

«Разумеется, эти решения (инвестиции в развитие дорог — прим. ИА REGNUM ) должны приниматься в комплексе с инвестициями в собственно промышленное производство, — убежден Колганов. — Если мы просто построим дороги, ведущие в никуда, то толку, как вы понимаете, от этого не будет никакого. Деньги зароют в землю».

При этом он убежден, что значение БАМа и Транссиба велико, поскольку с точки зрения грузоперевозок это фактически единственная связь между европейским регионом и Сибирью и Дальним Востоком.

«На авиационный транспорт возложить такие регулярные транспортные перевозки невозможно, — добавил экономист. — Кроме того, это канал трансъевроазиатского пути, с которого можно снимать довольно большие сливки, если наладить бесперебойную работу не только железнодорожного транспорта самого по себе, но и всей схемы логистики (диспетчеризации, сопровождения грузов и т. д.). В принципе это мог бы быть довольно быстрый путь из Европы в Азию (Китай, Японию, Корею) через нашу территорию, и, естественно, мы бы получали доходы от транзита. Сейчас, к сожалению, у нас все это не очень эффективно функционирует — грузовые составы идут очень медленно. Не очень эффективно и сопровождение грузов: не всегда понятно, на какой стадии находится перевозка».

Напомним, что, согласно информации, распространенной 24 октября агентством Reuters, в 2018 году РЖД планирует увеличить инвестиции до 579,4 миллиарда рублей. Деньги предполагается направить на модернизацию БАМа и Транссиба (118,9 миллиарда рублей), «снятие инфраструктурных ограничений» (108,7 миллиарда рублей), обновление подвижного состава (100,8 миллиарда рублей), а также расширение подходов к портам и развитие московского транспортного узла. Часть средств предполагается получить из бюджета Москвы.