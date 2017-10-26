Ватикан, 26 октября, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Политика на самом деле должна встать на служение человеческой личности, общего блага и защиты творения, — такое заявление сделал папа Римский Франциск в своей речи перед представителям Папской академии общественных наук. Это и другие события, обсуждавшиеся католической прессой, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Главные, по мнению понтифика, причины, ведущие к социальной исключительности и к расширению экзистенциальных окраин, — это рост неравенства, эксплуатации планеты и недостойный человека труд. Неравенство и эксплуатация при этом не являются роковыми, не представляют собой исторической постоянной и зависят не только от различных индивидуальных поступков, но и от экономических правил, установленных обществом.

«Если преобладает цель прибыли, демократия тяготеет к плутократии, в которой растут неравенство и эксплуатация планеты», — сказал глава Святого престола.

Политика же, подчеркнул он, на самом деле должна встать на служение человеку: демократия, справедливость, свобода, семья — это базовые ценности, которыми недопустимо жертвовать ради продуктивности, а «окультуривание рынка» может стать способом, который поможет их сохранить.

О других темах, волновавших католические СМИ — референдумах в Ломбардии и Венето, нападении на Киркук иракской армии, предотвращении вооруженного конфликта между курдами и иракскими силами, новом гендерном законе Греции, визите в Польшу турецкого президента — читайте в статье: Курды разочарованы Барзани и потерей мечты о независимости

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