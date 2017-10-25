Москва, 25 октября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Вьетнаме в ноябре, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источники, близкие к организации мероприятия.

Ru.usembassy.gov Лавров и Тиллерсон

По словам одного из источников, предложение провести переговоры исходило от Вашингтона. Москва поддержала предложение.

«С последних личных переговоров в Нью-Йорке 17 сентября прошло уже больше месяца, и за это время накопилось достаточно вопросов, которые необходимо обсудить», — отметил собеседник издания.

Второй источник добавил, что было бы странно, если бы Лавров и Тиллерсон, находясь в одном городе в одно и то же время, не решили провести двусторонние переговоры.

Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча Лаврова и Тиллерсона «может не состояться».

«И министр, и госсекретарь во Вьетнаме будут, но по дате и времени, тем более возможной встречи, четкое понимание пока отсутствует», — цитирует слова Рябкова ТАСС.

Напомним, 25-й саммит АТЭС пройдет во вьетнамском городе Дананге с 5 по 11 ноября. Предполагается, что гостями форума станут лидеры 21 страны, в том числе президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. При этом пока нет официальных подтверждений тому, что лидеры двух стран проведут переговоры.

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Однако стоит отметить, что 23 октября сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга на закрытом брифинге для журналистов сообщил, что Дональд Трамп «потенциально» готов встретиться на полях форума с Владимиром Путиным.