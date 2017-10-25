Москва, 25 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Следователи провели обыск в здании Роскомнадзора, сотрудников которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, передает 25 октября RT со ссылкой на представителя СК в Мосгорсуде.

RobillardMichel Обыск

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский и еще ряд сотрудников. В результате сегодняшних обысков следователи нашли доказательства причастности обвиняемых к преступлению.

«На сегодняшний день ни один сотрудник Роскомнадзора не допрошен, но мы планируем это сделать, уже составлен план следственных действий», — пояснил представитель СК.

Чертановский суд Москвы 5 октября отправил под домашний арест Ампелонского, главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления Бориса Едидина. Обвиняемые попытались оспорить решение суда, однако после рассмотрения жалобы, законность домашнего ареста была подтверждена в Мосгорсуде. Следователи пояснили, что, будучи на свободе, Ампелонский может повлиять на защитников, поэтому он должен остаться под стражей.

В чем суть предъявленных обвинений, официально не раскрывается. В соответствии с сообщениями СМИ, чиновники нарушали порядок начисления зарплаты сотрудникам ведомства, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более чем 20 млн рублей.