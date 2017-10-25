Ярославль, 25 октября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля хочет отказаться от электронных аукционов при реализации муниципальной недвижимости. Об этом на заседании комиссии по экономике и развитию города заявил заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Балабин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

Депутаты обсуждали исполнение программы приватизации муниципального имущества, которое идет плохо. Всего за 9 месяцев в бюджет поступило 221 млн рублей при годовом плане в 405 млн. В 2016 году за этот же период было продано недвижимости на 307 млн. Большинство продаж произошло посредством выкупа предпринимателями арендованных помещений, на торгах же было выручено лишь 105 млн. Из 93 аукционов в электронной форме состоялось лишь 12, на остальные участники не заявились.

«Тенденция — уходить от электронных аукционов. Я не очень верю в электронные аукционы. Когда люди сидят и поднимают карточки — это более понятно», — сказал заместитель председателя КУМИ Ярославля Александр Балабин.

Продажа городского имущества путем электронных аукционов была введена муниципалитетом Ярославля прошлого созыва.

«Мне не очень понятно, это откат назад. В чем преимущество в торгах карточками? Мы сразу отсекаем часть участников», — сказал председатель комиссии по экономике Константин Шлапак.

Впрочем, не все в мэрии видят причину снижения продаж в электронных аукционах. По словам заместителя руководителя аппарата мэрии Ольги Стукаловой, единственная причина этого — снижение спроса на недвижимость.