Москва, 25 октября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» опроверг сообщения о возможном переносе выборов мэра столицы на март 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, сама идея переноса — «никчемная». Ни с кем и никогда он этот вопрос не обсуждал, пишет Собянин.

О том, что перенос выборов мэра Москвы с сентября на март 2018 года «вполне возможен», утром 25 октября написал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«При всем уважении к Алексею Алексеевичу это абсолютный фейк «, — написал Собянин.

Венедиктов в своем сообщении в Telegram-канале заявил, что этот вопрос якобы поднимался на встрече Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Венедиктов сообщил, что эта тема изучается в администрации президента.

Главред радиостанции уже ответил на реакцию Собянина.

«Как говорят французы — Dont act (принято к сведению). Но будем наблюдать, и пристально. В нашем мире «фейки» быстро превращаются в реальность», — написал он.