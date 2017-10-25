Чебоксары, 25 октября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Председателем Верховного суда Чувашии назначен 53-летний Анатолий Петров, который ранее работал заместителем. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Анатолий Петров

Анатолий Петров назначен на новый пост на 6 лет. Он сменил в этой должности Николая Порфирьева, который работал председателем Верховного суда Чувашии с 2005 года, а в октябре 2017 года ушёл в отставку.

Справка ИА REGNUM. Анатолий Петрович Петров родился 11 марта 1964 года в деревне Элекейкино Ядринского (ныне Аликовского района) Чувашии. Окончил в 1995 году высшую юридическую школу МВД России. В 1989—1993 годах работал инспектором по делам несовершеннолетних, следователем следственного отдела Калининского РОВД города Чебоксары. Затем в течение четырёх лет трудился старшим следователем по особо важным делам следственного управления МВД Чувашии.

В 1997 году перешёл в Калининский районный суд Чебоксар, где работал судьёй, затем заместителем председателя. С 2003 года работает в Верховном суде Чувашской Республики: из них десять лет — судьёй, с 2013 года — заместителем председателя.