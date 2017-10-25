Ярославль, 25 октября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославле гражданские активисты устроили поминальную панихиду по гайд-парку на площади Юности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Панихида по гайд-парку

Правительство Ярославской области в сентябре своим постановлении утвердило новый список площадок, где можно митинговать без согласования с администрацией города.

По новым правилам их осталось всего пять: около сцен в парке Победы, центра «ЛАД» и «Рабочий сад», рядом с памятником В. И. Ленину в сквере «Молодежный» на улице Стачек и площадка у входа в здание администрации Ярославского муниципального района.

24 октября группа беспартийных активистов решила отметить сороковой день запретного постановления.

Организатор акции Лада Соколова поставила к фонарному столбу черный «монумент», позже у него зажгли лампады.

«Пришло около 10 человек, но главное не массовость, а символизм акции. Митинг должен показать ярославцам, что их лишили свободы выражений», — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник акции Даниил Кузнецов.

Лада Соколова сказала, что в Ярославле создается независимое от штаба Навального объединение оппозиционной молодежи и одной из его задач будет создание гайд-парка на Советской площади напротив здания правительства области.