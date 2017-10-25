Санкт-Петербург, 25 октября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Новая «перехватывающая» парковка появится у петербургского аэропорта «Пулково» ради борьбы с заторами, возникающими при подъезде к воздушной гавани. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Денис Павшинский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобильная пробка на въезде в «Пулково»

«Мы уже подали заявку на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту «Пулково» на Пулковском шоссе для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там порядка трех часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт. Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели», — сказал Павшинский.

Он надеется, что подобные меры помогут избежать пробок у терминала уже в летнем сезоне следующего года.

«Ситуация перед терминалом, особенно в летние месяцы, в пиковые часы была довольно затруднительной», — признал Павшинский.

Он подчеркнул, что в «Пулково» намерены использовать все дополнительные возможности по увеличению пропускной способности на привокзальной площади.

Помимо появления упомянутой парковки, будет усилена работа координации на подъезде, кроме того, оператор намерен лучше информировать пассажиров, прибывающих в аэропорт, о возможностях инфраструктуры, специальные обозначения появятся не только на подъезде к аэропорту, но и вдоль Пулковского шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургское управление ФАС потребовало до 1 ноября 2017 года изменить условия парковки в аэропорту «Пулково» у пассажирского терминала, увеличив бесплатный интервал для посадки-высадки пассажиров с нынешних 10 минут до 15 минут, как это сделано в аэропортах Московского авиаузла. Короткий 10-минутный интервал ввели с 1 июня 2017 года, штраф за нарушение достигал 1 тыс. рублей, позже его снизили до 700 рублей.

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В «Пулково» пока не приняли решения в связи с предписанием УФАС, но обещали учесть мнения госструктур и общественности.