Баграм, Афганистан, 25 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Странная «пропажа» настенных часов с фотографии переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Афганистана Ашрафа Гани 24 октября заинтересовала издание New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

В сообщении на сайте nytimes.com указывается, что первоначально СМИ была представлена информация о визите госсекретаря в афганскую столицу, город Кабул, однако внимательные читатели обратили внимание на настенные часы (на фотографиях афганских источников), на которых можно было увидеть североамериканское восточное время, всемирное координированное время (Гринвич) и местное время.

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Такие часы могли быть только на военной базе США в Баграме, в 90 км от Кабула. На фото в американских источниках часы зачищены. Это сделано, видимо, из соображений секретности, из-за повышения в регионе активности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, в конце сентября 2017 года, в день прилета главы Пентагона Джеймса Мэттиса движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало международный аэропорт Кабула неуправляемыми ракетами.