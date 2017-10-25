Москва, 25 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Переход граждан из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие будет контролироваться саморегулируемыми организациями (СРО), что позволит защитить пенсионеров от потери накоплений. Такое решение принято Центробанком, пишут 25 октября «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Финансы

Делегирование контроля призвано решить проблему, связанную с переводом граждан между пенсионными фондами без их ведома. Если фонд управлял накоплениями менее пяти лет, клиент теряет инвестиционный доход при переходе.

Такая ситуация часто возникает у клиентов негосударственных пенсионных фондов, однако касается и клиентов Внешэкономбанка, под управлением которого остаются накопления клиентов пенсионного фонда.

Отмечается также, что ЦБ обяжет фонды сообщать людям о том, что их инвестиционный доход может быть потерян. Аудио‑ и видеозаписи разговоров сотрудников НПФ и их клиентов позволят проконтролировать выполнение требования.

Кроме того, запланировано создание реестра агентов, которые оформляют переход клиента между фондами. Как пояснили в ЦБ, в случае нарушений с агента, включенного в перечень, «можно будет спросить».

Читайте также: «Правительство ищет способы «отсечь» от пенсий часть населения»

А также: Пенсионную систему в РФ могут уничтожить: ещё раз о планах правительства