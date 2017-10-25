Тула, 25 октября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Тульская область получит дополнительно около миллиарда налоговых отчислений в год за счет увеличения платежей компанией Procter&Gamble. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, говорилось на встрече губернатора Алексея Дюмина с руководством компании 24 октября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Глава региона напомнил, что Тульскую область и компанию Procter&Gamble связывают давние партнёрские отношения.

«Предприятие Procter&Gamble в Новомосковске — яркий пример успешного инвестиционного проекта. И главное оно продолжает развиваться, осваивать новые виды продукции», — сказал Алексей Дюмин.

В июне этого года, как отмечалось, на Петербургском международном экономическом форуме, между регионом и компанией было заключено соглашение на новые проекты стоимостью 5 млрд рублей.

Вице-президент кампании Procter&Gamble по вопросам налогообложения Тим Макдональд сообщил, что последнее время руководством компании обсуждало с правительством области возможные изменения в структуре бизнеса, которые могут способствовать увеличению налоговых отчислений в Тульский бюджет.

Сегодня, как отметил Тим Макдональд, в Тульской области значительно улучшились условия для ведения бизнеса, и компания приняла решение о смещении центра налоговой нагрузки в сторону Тульской области.

Сумма дополнительных налогов составит порядка 1 млрд рублей в год. Решение вступит в силу с 1 января 2018 года, о нем уже проинформирована Федеральная налоговая служба.