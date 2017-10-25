Москва, 25 октября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Дополнительная скидка в 10% для покупателей автомобилей по новой льготной программе Минпромторга будет облагаться НДФЛ, сообщается в октябрьском письме Минфина.

Huffingtonpost.co.uk Семейный автомобиль

Согласно объяснениям Минфина, дополнительная скидка на приобретение авто считается налогом и должна облагаться НДФЛ. Скидка предоставляется в рамках новой версии программы государственного субсидирования по продуктам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

«Оплата за налогоплательщика организациями товаров в его интересах признается доходом, полученным в натуральной форме», — говорится в письме.

Такие доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. Суммы налогов могут достигать 19 тыс. рублей. Все, кто воспользуется скидкой уже в 2018 году, получат уведомление на уплату НДФЛ.

Как рассказал источник в Минфине изданию «Коммерсант», ведомство не против внесения поправок в Налоговый кодекс, которые выведут данные доходы из-под обложения НДФЛ.

Однако самостоятельно Минфин не будет выступать с такой инициативой. Предложить поправки, по словам источника, должен Минпромторг.

Напомним, Минпромторг занимается реализацией программы по предоставлению скидки на покупку автомобиля. Максимальная цена авто по программе составляет 1,45 млн рублей. Банки предоставляют покупателям скидку в 10%, а затем получают субсидию от государства. На 8 октября программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» воспользовались более 48 тыс. покупателей.