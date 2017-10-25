Москва, 25 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

Практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, уже делает заявление, что Крым украинский, отметил парламентарий.

«Это преступление! Мы же в Уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор (Юрий Чайка) должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет открыть дело и передать в суд — и посадить ее лет на пять», — заявил депутат Госдумы.

«Чушь, дикость, и никто ей рот не заткнет. Все организовано определенными силами с участием каких-то государственных структур, она никогда бы не догадалась пойти на выборы — опять сделать фарс», — делает вывод он.

Накануне Собчак заявила, что Крым — это «украинская территория» с точки зрения международного права. И главная задача России при этом — восстановить с Украиной отношения.

При этом, по мнению Собчак, ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку в законе прописано, что подсудными являются призывы к отделению, а также нарушению территориальной целостности. При этом не говорится, что гражданин не имеет право констатировать факт или выражать свое личное мнение, которое не совпадает с позицией властей.