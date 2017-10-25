Ярославль, 25 октября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила аукцион на работы по созданию трех исторических панорам Демидовского сквера и его окружения в эпоху 19-го века, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость закупки — 1,9 млн рублей.

Yarregion.ru Обновленный сквер

Подрядчик должен разработать мобильное приложение дополненной реальности c возможностью просмотра видовых исторических панорам в высоком качестве в режиме 360 градусов для мобильных устройств «с использованием встроенного в мобильное устройство гироскопа и оптимизированного для 3D очков виртуальной реальности».

Визуализация должна производиться на базе трёхмерной модели Демидовского сквера. 3D-модель предполагают создать на основе архивной документации: фотографий, планов, фасадов, деталей всех зданий, окружающих Демидовский сквер на период конца XIX — начала XX

В мобильном приложении необходимо показать не менее трёх видовых исторических панорам в формате 360 градусов и предусмотреть возможность просмотра 3D-модели Демидовского сквера. При просмотре видовых исторических панорам и 3D-модели у пользователя должна быть возможность доступа к дополнительной информации о представленных объектах с помощью всплывающих окон, содержащих текстовые и графические материалы.

Видовые исторические панорамы должны быть стилизованы под фотографии конца XIX — начала XX вв. Речь идет о трех панорамах: первая — церковь Ильи Пророка, Советская площадь, начало Демидовского сквера, вторая — Демидовский столп, Революционная улица и третья — выход из Демидовского сквера в сторону Почтовой улицы и Успенский собор.

Мобильное приложение должно демонстрировать сферические панорамы, совмещенные с современным контекстом, следующим образом: телефон с установленным приложением пользователь направляет на маркер для активации соответствующей исторической круговой панорамы. В момент считывания реальная среда совмещается с исторической, демонстрируемой в приложении.

Направление объектива камеры мобильного устройства (верх-низ-право-лево) синхронизируется с виртуальным направлением и накладывается на реальный вид. Таким образом возникает эффект погружения в историю. При удержании направления объектива на отдельные исторические здания и памятники в течение более 5 секунд пользователь получает возможность ознакомиться с дополнительной информацией о данном объекте с помощью всплывающего окна.

Маркер для активации мобильного приложения должен быть размещён на информационной табличке, которая крепится на существующие фонарные столбы или столбы-указатели на высоте не более 1.7 м. Указано и место размещения табличек: существующий столбик-указатель справа от входа в Демидовский сквер со стороны Советской площади, второй фонарный столб справа от входа в Демидовский сквер со стороны дома пл. Челюскинцев 13/6А, первый фонарный столб слева от центрального входа в Демидовский сквер со стороны улицы Почтовой.