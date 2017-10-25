Аль-Маядин, Сирия, 25 октября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боев у города Al Mayadin (Сирия) захватили танк Т-90А российского производства, сообщает 25 октября telegram-канал Directorate 4.

Mil.ru T-90A

В боестолкновениях восточнее г. Al Mayadin (Сирия) исламисты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «захватили танк Т-90А, поставленный из России сирийским военным.

Исламисты ошибочно назвали его Т-72», говорится в сообщении канала. Ранее, в сентябре 2017 года, издание Al Masdar News сообщало об уничтожении сирийскими военными другого захваченного исламистами танка Т-90. Тогда танк был уничтожен прямым попаданием в борт подкалиберного снаряда, выпущенного из пушки Т-72 сирийской армии.

Читайте также: Минобороны РФ: США и их коалиция превратили Ракку в руины

Напомним, 14 октября, по информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, штурмовые подразделения армии Сирийской Республики полностью освободили город Аль-Маядин, сломив ожесточенное сопротивление террористов.