Ярославль, 25 октября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Назначен новый руководитель ярославских компаний Группы «Газпром межрегионгаз». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь организации Майя Коврайская.

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» генеральным директором компании избран Павел Яблонский. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа он возглавил АО «Газпром газораспределение Ярославль». Павел Яблонский родился 23 ноября 1973 года в Ярославле.

В 1996 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «Химическая технология высокомолекулярных соединений». Кандидат химических наук. В газовой отрасли работает более 10 лет. Прошел путь от инженера 1-й категории Управления по реализации газа до заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков покинул свой пост и 20 октября возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Север». Решение принято единственным участником ООО — «Газпром межрегионгаз», которое, в свою очередь, является дочкой ПАО «Газпром».

Назначение для Сергея Скорнякова выглядит повышением в должности, так как «Газпром межрегионгаз Север» включает в себя три крупных региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Но не исключено, что виной ухода с должности стала письмо главного газовика региона, которое он написал губернатору Дмитрию Миронову, где шла речь о проблемах с расчётами за потребленный газ. Письмо попало в СМИ и вызвало бурный резонанс.