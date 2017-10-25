Манила, 25 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения. В церемонии, проходившей на борту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» в порту Манилы, принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Министр обороны России встретился со своим филиппинским коллегой на Московской конференции по международной безопасности

Партия военной продукции включает в себя стрелковое оружие и армейские грузовики. Ранее сообщалось, что Россия пожертвует Филиппинам в знак поддержки борьбы против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 5 тыс. автоматов Калашникова.

Читайте также: Филиппины получили от РФ оружие и грузовики

Это позволит филиппинским военным больше не использовать подержанное вооружение из США. Договоренность о поставках российского вооружения была достигнута в мае в ходе переговоров Дутерте с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве правительства двух стран подписали 24 октября на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров. Документ подписали Шойгу и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Документ предусматривает закупку российских гранатометов РПГ-7В и боеприпасов для них. Другие подробности контракта пока не разглашаются.

Филиппины ведут войну с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории. Ранее боевики террористической группировки захватили город Марави (остров Минданао). Сражение за город началось 23 мая 2017 года.

По официальным данным, за время боев погибли 163 солдата, 47 мирных жителей и 844 боевика. Дутерте 17 октября заявил, что Марави освобожден от террористов. Несколько дней назад в Манилу прибыли БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома». Поход отряда кораблей Тихоокеанского флота продлится почти четыре месяца, на это время запланировано девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты других стран.

Читайте также: Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины

Как пояснили в Минобороны, основной целью похода является «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и развитие военно-морского сотрудничества с государствами региона.

Ранее президент Филиппин, отличающийся антиамериканской риторикой, обвинил американскую разведку в том, что она стоит за организацией масштабной критики, обрушившейся на страну, по поводу борьбы правительства с наркоторговлей.

На Филиппинах находятся военные базы США, что, как отмечают эксперты, упрощает задачу ведение разведки. О вмешательстве ЦРУ во внутренние дела страны сообщается с начала 1960-х годов.

Читайте также: Дутерте: Если я умру, вините ЦРУ