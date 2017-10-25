Брюссель, 25 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Ученые Лувенского католического университета в Бельгии выяснили, что черты лица влияют на удовлетворение женщин в интимных отношениях. Исследование опубликовал журнал Sexologies.

Лагрене Луи Жан-Франсуа. Амур и Психея

Ученые провели опрос среди более 1 тыс. женщин от 18 до 80 лет разного телосложения. Участницы оценили свои физические характеристики по 5-балльной шкале и рассказали о своей сексуальной жизни.

Согласно результатам опроса, более высокую самооценку и большее удовлетворение от полового контакта получают женщины, которым нравятся их глаза, губы и уши. Стройная фигура, настроение партнера и детали отношений оказались не так важны.

Женщины, которые считают свое тело естественным и выразительным, имеют завышенную самооценку. В то же время чрезмерная женственность понижает её.

Тем не менее правильные пропорции тела в меньшей степени определяют сексуальное удовлетворение.

Ранее ученые выяснили, что мужское сексуальное удовлетворение зависит от характера отношений с партнершей. Наибольшее удовольствие мужчина получает от полового акта с постоянной партнершей либо с абсолютно незнакомой женщиной. Уровень удовлетворения от связи с девушкой-другом оказался более низким.