Нижний Новгород, 25 октября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Нижегородской области началось рассмотрение поправок в региональное законодательство, предусматривающих возврат муниципалитетам права распоряжаться неразграниченными землями и полномочий по утверждению генпланов и схем территориального планирования

Аполлинарий Васнецов. Торг в Нижнем Новгороде. 1908-1913

Как сообщает КоммерсантЪ, инициаторами изменений стало так называемое «городское лобби». Депутаты Олег Сорокин, Василий Суханов, Владимир Солдатенков и Михаил Манухин предложили с 2018 года исключить из компетенций правительства Нижегородской области полномочия по предоставлению земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, тем самым вернув их органам МСУ. В Нижнем Новгороде около 90% территории, которая в перспективе может быть застроена, — это неразграниченные земли. Полномочия по их распоряжению у городской администрации региональные власти забрали еще в 2005 году во время первого губернаторского срока Валерия Шанцева.

Также законопроект предлагает вернуть властям городов и районов Нижегородской области право утверждать генеральные планы своих территорий, схемы расположения земельных участков и схемы территориального планирования (эти полномочия отошли региону с 2015 года).

В областном правительстве не согласились с идеей возврата полномочий. Директор департамента градоразвития Александр Бодриевский рассказал, что градостроительная политика в регионе «должна быть единой и управляться из единого центра». По его словам, инвесторам в первую очередь необходимо смотреть в генпланы, где разрешен тот или иной вид застройки, а не пытаться «строить, где захотелось». В сельских районах нет специалистов по градостроительному планированию, поэтому много примеров, когда в поселках местные правила землепользования и застройки приняты с нарушениями либо не приняты вовсе, считает Бодриевский .

На это Сорокин заявил, что равняться на худших не стоит, их надо доучивать, а иначе «все уйдут на дно». Областное правительство, по словам депутата, часто было готово отдавать инвесторам под застройку зеленые зоны и набережные, не понуждая их развивать «депрессивные территории и неудобицы»: в Нижнем Новгороде такой земли «на миллиарды», а понятных кейсов по работе с инвесторами нет.

И.о. министра инвестиций Екатерина Пивоварова возражала против передачи полномочий, напоминая, что в регионе действует «принцип одного окна» в инвестиционном совете при губернаторе, на заседаниях которого мнение местных властей обязательно учитывается, а депутаты предлагают создать «много окон».

Сорокина обвинил инвестблок в том, что на территории Нижнего Новгорода в 2017 году не было сформировано привлекательных площадок под крупные инвестпроекты. По его словам, в 2017 году не утверждено ни одного проекта, реально полезного для города, кроме «бесконечных комбинатов бытового обслуживания и храмов в парках, к которым жители относятся неоднозначно».

Сорокин сравнил инвестклимат в Нижнем Новгороде с «грязным пляжем», куда ни один приличный человек не зайдет, и заявил, что если министерство инвестиций и департамент градостроительного развития не справляются, для всех будет лучше вернуть полномочия муниципалитетам, чтобы власти на местах напрямую взаимодействовали с инвесторами.

Прокуратура принципиально против поправок депутатской группы не возражала. И.о. вице-губернатора Евгений Люлин дал официальный отрицательный отзыв, указав, что градостроительные разногласия с правительством области вызваны в основном «некачественной проработкой» в органах МСУ рабочей документации. Также, по мнению областного правительства, у администрации Нижнего Новгорода, которая больше десяти лет не занимается вопросами предоставления неразграниченной земли, нет соответствующего опыта.

Люлинтакже отметил, что авторы поправок не продумали, как они скажутся на реализации крупных инфраструктурных проектов, строящихся в рамках подготовки к ЧМ-2018. Он также заявил, что принятие закона с 1 января 2018 года приведет к массовому нарушению прав и интересов юридических лиц, с которыми у областного правительства есть договорные отношения.

Депутаты комитета решили собрать глав районов на обсуждение их инициативы, а также узнать личную позицию врио губернатора Глеба Никитина.