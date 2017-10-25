Багдад, 25 октября, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака готовы начать наступательную операцию по освобождению остатков территории страны, по-прежнему удерживаемых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает The Jerusalem Post.

Иракская армия

С таким заявлением 25 октября выступили военные из Командования совместными операциями в Багдаде.

«Ваши силы безопасности идут освобождать вас», — гласили, по словам военных, листовки, сбрасываемые над городами Эль-Каим и Рава.

Напомним, города Эль-Каим и Рава расположены в провинции Анбар поблизости от иракско-сирийской границы.