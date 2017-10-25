Владивосток, 25 октября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. На подготовку к празднованию Нового 2018 года власти Владивостока потратят более 8 млн рублей. Большая часть расходов пошла на приобретение искусственной новогодней ели, которую установят на главной площади столицы Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из документов закупки Новогодняя ель

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Муниципальным казённым учреждением культуры «Дом культуры «Владивосток» в ходе электронного аукциона был определён подрядчик по поставке, установке и украшению искусственной ели. Начальная цена аукциона составляла 9,4 млн рублей, победу одержал участник предложивший наименьшую сумму — 4,6 млн рублей.

Ель должна быть установлена на площади Борцов револющии во Владивостоке не позднее 30 ноября. Она должна представлять собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стального каркаса и комплекта световой искусственной хвои. Учитывая практику падения новогодних искусственных деревьев на площади Владивосток, заказчик обговорил в техзадании важный параметр: «Тип ели: уличная каркасная для 5 ветрового региона России».

Из документов закупки Новогодняя ель

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В высоту новая ёлка Владивостока будет 28 метров. Для обеспечения устойчивости искусственной новогодней ели подрядчик должен использовать бетонные блоки. Будет и ограждение с красочными баннерами.

Техзаданием также предусмотрены элементы оформления главной новогодней ёлки Приморья. Так, будет приобретена светодиодная макушка в виде звезды с восемью лучами разной длины и различные светящиеся украшения: солнце, полуцветок, цветок, звезда, ветка.

Из документов закупки Элементы украшения

Также «Дом культуры «Владивосток» провёл закупку на установку и обслуживание новогодних елей в районах столицы Приморья. За 1 млн рублей подрядчик установит и украсит во Владивостоке 7 искусственных ёлок, которые уже имеются в наличии у заказчика услуг.

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Контрактом также предусмотрено и техническое обслуживание главной новогодней ели на центральной площади Владивостока, там же будут установлены арт-объекты «Магический лес» и «С Новым годом!», которые остались у заказчика с прошлых годов. Подрядчик украсит флагштоки на площади световыми консолями «Часы» и «Узоры», а также секционной светодиодной сеткой.

Из документов закупки Украшение центральной площади Владивостока

За организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года «Дом культуры «Владивосток» заплатит 2,5 млн рублей. Правда, не совсем понятно, почему учреждение культуры заказывает на стороне работы, которые призвано по своему профилю выполнить самостоятельно, собственно для организации и проведения мероприятия «Дом культуры» и существует. Но к Новому 2018 году эту работы выполнит подрядчик в лице ООО «Пасифик Медиа». Компании необходимо осуществить праздничное оформление города Владивостока, провести культурную программу на мероприятии «Ёлка главы города Владивостока» для детей и 31 декабря организовать праздничную вечернюю программу на площади Борцов революции с участием творческих коллективов города.

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Напомним, во Владивостоке на центральной площади новогодние ёлки падали дважды. В 2013 искусственное дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на бок 10 декабря. Тогда ель обошлась городскому бюджету в 7 млн рублей, ее высота — 32 м. В 2009 году снегопад, мороз до — 20 градусов и штормовой ветер совладали с 28-метровой ёлкой, установленной на центральной площади города. На тот момент владивостокская ёлка была признана самой дорогой в России. На её покупку, установку и оформление городской администрацией было потрачено более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, к Новому 2018 году власти Петропавловска-Камчатского приобрели искусственные ветки для ели за 670 тыс. рублей, а изготовление фундамента, каркаса искусственной новогодней ели и её монтажу на фундамент обойдутся бюджету в 2,952 млн рублей. Высотой главная ёлка Камчатки будет 18 метров.