Луганск, 25 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Киевские силовики пять раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике за минувшие сутки, сообщает 25 октября «Луганский информационный центр» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сёл Долгое и Калиновка.

В сообщении отмечается, что огонь вели из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, в феврале 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Кроме того, предполагается начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса и реформа конституции Украины для децентрализации и закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.