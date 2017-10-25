Тольятти, Самарская область, 25 октября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В ближайшие девять лет компания «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых автомобилей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Николя Мор.

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Поступать в продажу новинки будут поэтапно. Так, к 2019 году будут представлены два новых автомобиля, четыре модели получат новую генерацию.

До 2026 года ожидается десять новинок, семь моделей будут подвергнуты рестайлингу. Какие именно модели будут обновлены, Мор не уточнил.

По словам гендиректора АвтоВАЗа, в течение ближайших девяти лет три конвейера в Тольятти и одна производственная линия в Ижевске окажутся загружены в полной мере.

Напомним, с января по сентябрь 2017 года включительно выпуск автомобилей LADA вырос на 17,3% по сравнению с показателем 2016 года и составил 225 300 единиц. Объем контрактного производства Renault и Nissan увеличился на 10,2% — до 77 200 автомобилей.

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