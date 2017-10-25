Москва, 25 октября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Смертность от инсульта в Российской Федерации за девять лет (с 2008 по 2016 год) снизилась на 45% и составила примерно 123 случая на 100 тысяч населения. Об этом RT сообщили в Министерстве здравоохранения России.

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По данным ведомства, болезни системы кровообращения ежегодно выявляются примерно у 25% граждан в ходе Всероссийской диспансеризации. При этом впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

В Минздраве отмечают, что на ситуацию в стране повлияло увеличение числа сосудистых центров и регулярная диспансеризация населения.

Директор Института хирургии имени А.В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили рассказал RT, что благодаря появлению новых сосудистых центров в стране удалось достичь роста числа пациентов, которым успевают провести операцию в первые 2 — 3 часа после приступа.

«Инсульт — это одна из основных причин смертей в России после инфаркта миокарда, — пояснил врач. — Сердечно-сосудистые заболевания занимают около 50%. Но если сделать операцию в первые 6 часов после инсульта, можно избежать серьезных последствий».

По его словам, смертность от инсульта в стране также снижается благодаря ранней диагностике и профилактике.