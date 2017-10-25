Пекин, 25 октября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 25 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6322 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта продолжила цепочку ослаблений, подешевев еще на 54 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Ряд американских аналитиков обвиняет Китай в умышленной деноминации собственной валюты с целью стимулирования экспорта, однако все эти заявления власти КНР считают беспочвенными, ссылаясь на финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао».

Напомним, в конце сентября китайский юань продемонстрировал рекордный рост, впервые за несколько лет преодолев отметку в 6,5 юаня за доллар. Рекордный рост стоимости юаня происходил на фоне публикаций прогнозов западных и китайских экспертов, предсказывающих скорое ослабление национальной валюты КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 24 октября центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,6268 юаня за доллар.