Киев, 25 октября, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В 2020 году пройдет перепись населения на Украине, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает 25 октября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, перепись украинского населения запланирована правительством страны на 2020 год для того, чтобы «на 100%» узнать уровень и качество жизни украинских граждан. Розенко отметил, что проведение переписи населения обойдется Украине в 2 млрд гривен ($75 млн).

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Напомним, после развала СССР Украина стала членом ООН. По рекомендации международной организации страны должны проводить перепись населения один раз в десять лет, однако Киев 16 лет назад (в 2001 году) провел первую и единственную перепись населения за все время независимости Украины. Хуже ситуация обстоит только в Узбекистане, где перепись населения с 1991 года не проводили ни разу.

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Как сообщало ИА REGNUM, население Украины с момента развала СССР неуклонно сокращается. Так, в 1993 году на Украине проживало 52,2 млн человек, в 2016 году эта цифра стала равняться 42,7 млн человек (без учета Крыма и Донбасса).