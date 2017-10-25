Вашингтон, 25 октября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Подписанный американским президентом Дональдом Трампом меморандум предусматривает более строгую проверку беженцев из 11 стран, прибывающих в США, говорится в указе, опубликованном 24 октября на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Из документа следует, что США выражают обеспокоенность в связи с приемом беженцев, поэтому правительство в течение 90 дней сформулирует, какие дополнительные гарантии от 11 стран нужно получить, чтобы при приеме беженцев обеспечить безопасность и благополучие США.

Процедуры отбора и проверки по программе приема беженцев (USRAP) «повышают нашу способность выявлять иностранных граждан, которые могут совершать, помогать или поддерживать террористические акты <…> усиливают наши возможности по предотвращению проникновения таких лиц в страну», — говорится в меморандуме.

Отмечается также, что через 180 дней после опубликования приказа Генпрокурор, Госсекретарь и Секретарь национальной безопасности США во взаимодействии с другими ведомствами должны подготовить доклад «о влиянии переселения беженцев на национальную безопасность, общественную безопасность и общее благосостояние США».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость изменения миграционного законодательства в США было одним из ключевых программных заявлений Трампа в ходе избирательной кампании. Ограничение въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки стало одним из первых распоряжений Трампа после вступления в должность президента. В июне он подписал указ, запрещающий въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, а в июле в США сообщили о достижении предела допуска в страну мигрантов.

27 сентября стало известно, что Администрация президента США планирует ограничить прием беженцев в следующем фискальном году до 45 тыс. человек. Таким образом, ограничение может стать самым серьезным с 2006 года, когда в США были приняты 41 223 беженца.