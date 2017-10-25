Анкара, 25 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Визит в США делегации турецкого министерства юстиции был отменен по инициативе самого ведомства. Это следует из распространенного минюстом заявления, сообщает газета Turkiye.

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Отмечается, что турецкая делегация должна была совершить официальный визит в США с 29 октября по 4 ноября, приняв приглашение американской стороны. Однако в связи с визовым кризисом поездка не состоялась.

В минюсте пояснили, что сотрудники ведомства, как правило, не обращаются за получением виз. Потому информация об отказе Вашингтона в выдаче виз не соответствует действительности.

Напомним, 24 октября издание Cumhuriyet сообщило об отказе властей США выдать визы делегатам министерства юстиции Турции, которые собирались ехать в США. Отмечалось, что речь идет о делегации из пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Стамбуле был арестован сотрудник генконсульства США Метин Топуз. Дипломата обвинили в нарушении конституции и попытке свержения турецкого правительства. Власти Турции считают, что Топуз может иметь связи с организацией ФЕТО, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Гюлена Анкара считает ответственным за попытку госпереворота, предпринятую в июле 2016 года. В настоящее время проповедник находится в США. Арест Топуза положил начало кризису в отношениях Вашингтона и Анкары.

Так, 8 октября выдача неиммиграционных виз во всех посольствах США на территории Турции была приостановлена по инициативе Вашингтона. Анкара ответила зеркально, прекратив выдачу виз американским гражданам.

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