Москва, 25 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Консолидированная выручка интернет-компании «Яндекс» по итогам III квартала текущего года выросла на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в финансовом отчете интернет-компании.

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«Консолидированная выручка (компании) выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал прошлого года на 21% — до 23,4 млрд рублей ($404 млн), — говорится в сообщении. — Чистая прибыль составила 0,9 млрд рублей ($14,7 млн) и снизилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года на 65%».

В финансовом отчете отмечается, что скорректированная чистая прибыль компании оказалась на 37% ниже аналогичного показателя за III квартал 2016 года и составила 2,4 млрд рублей.

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