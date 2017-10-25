Москва, 25 октября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Во вторник, 24 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 12 коп. (+0,12%), до 57,62 руб., курс евро — на 24 коп. (+0,35%), до 67,82 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+6,25%), евро/рубль — 182,6 млн евро (+15,71%). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Во вторник курсы иностранных валют продемонстрировали смешанную динамику на внутреннем валютном рынке. В первой половине торгов рубль подорожал к ним, во второй — подешевел. В отсутствии драйверов для движения рублёвые пары торговались в ограниченных ценовых диапазонах. На курс рубля оказывали влияние внутридневные ценовые колебания нефти и доллара.

На фоне дорожающей нефти сорта Brent на 1,4% с $57,01 пара доллар/рубль снижалась до 57,38 руб., евро/рубль — до 67,49 руб. Во время нисходящей коррекции по нефти, а также укрепления доллара и евро на рынке Форекс курс рубля снизился к доллару до 57,72 руб., к евро — до 67,89 руб. Перед закрытием торгов участники рынка проигнорировали повышение цен на нефть на 2,3%.

В среду, 25 октября, внимание участников рынка будет приковано к аукционам Минфина РФ. Ведомство с 12:00 до 16:30 мск проведет аукционы, на которых разместит два выпуска государственных облигаций на общую сумму 30 млрд рублей. Также на сегодня приходится пик налоговых платежей (НДПИ, НДС и акцизов). С такой поддержкой и ростом цен на нефть курс доллара сохранит движение около уровня 57,50 руб.

Сейчас отсутствуют факторы, которые бы могли вытолкнуть цену из диапазона 57,00—57,75 руб. Пятничное заседание ЦБ РФ тоже ничем не поможет, поскольку не является важным событием для спекулянтов. Пока индекс RGBI торгуется в боковом тренде на уровне 140,50, рублёвые пары сохраняют аналогичную динамику.