Мурсия, Испания, 25 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. «Барселона» разгромила «Мурсию» в матче 1/16 раунда Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Борьба

«Барселона» играла дублирующим составом. В её составе отличились Пако Алькасер, Херард Деулофеу и Хосе Арнаис.

Второй матч противостояния пройдёт на стадионе «Камп-Ноу» 29 ноября.

Напомним, «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В сезоне 2016/17 каталонский клуб выиграл кубок, обыграв в финале «Алавес» со счётом 3:1.