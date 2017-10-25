Киев, 25 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. С избранием на пост главы бундестага (парламента) Германии Вольфганга Шойбле поздравил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 24 октября пресс-служба главы Украины в микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, экс-министр финансов ФРГ Шойбле является «уважаемым и опытным политиком». При этом президент Украины особо подчеркнул, что новоизбранный глава бундестага является также «хорошим другом Украины».

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Напомним, избрание нового президента немецкого парламента состоялось 24 октября 2017 года на первом заседании бундестага 19-го созыва. Большинство голосов новым главой парламента был избран Вольфганг Шойбле — бывший министр финансов ФРГ, бывший министр внутренних дел ФРГ. Также Шойбле ранее возглавлял фракцию Христианско-демократического союза и Христанско-социалистического союза Германии (ХДС/ХСС) в бундестаге.

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Напомним, Германия входит в состав «нормандской четверки», состоящей, помимо Германии, из России, Франции и Украины. Несмотря на то, что ФРГ поддерживает «территориальную целостность» Украины, немецкие политики все больше идут на компромисс с Россией в украинском вопросе.

Так, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что «нет смысла ждать» выполнения Минских соглашений для того, чтобы снять санкции с России.