Манила, 25 октября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Церемония передачи филиппинской стороне партии российской военной продукции прошла в порту Манилы. В мероприятии участвовали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 25 октября департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

Торговля оружием

Филиппинские военные получили поставленные из России армейские грузовики и стрелковое оружие. Встреча сторон состоялась на борту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ.

Отмечается, что в рамках официального визита на Филиппины глава Минобороны Сергей Шойгу посетил мемориал национального героя страны Хосе Протасио Рисаля, где возложил венок.

Несколько дней назад в Манилу прибыли БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома». Поход отряда кораблей Тихоокеанского флота продлится почти четыре месяца. На этот период намечено девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты других стран.

Как пояснили в Минобороны, основной целью похода является «демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и развитие военно-морского сотрудничества с государствами региона. Российские моряки останутся в Маниле до 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября правительства РФ и Филиппин впервые в истории заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Договор подписали главы оборонных ведомств обеих стран — Сергей Шойгу и Делфин Лорензана. Документ, подписанный на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предусматривает поставку Филиппинам российских гранатометов РПГ-7В и боеприпасов к ним.

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