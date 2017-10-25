Москва, 25 октября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Телеведущая «Дома-2» Ксения Собчак, ранее объявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявила, что ее нельзя судить за слова о том, что Крым является «украинским».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

По ее словам, в законе прописано, что подсудны только призывы к отделению или нарушению территориальной целостности страны.

«В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя», — цитирует слова Собчак РИА «Новости».

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Напомним, накануне в ходе пресс-конференции Собчак заявила, что Крым является «украинским», при этом потенциальный кандидат в президенты не вспомнила о людях, живущих на полуострове, и их мнении на этот счет.

Телеведущая также уверена, что воссоединение Крыма с Россией нарушает Будапештский меморандум 1994 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, в котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за отделение от Украины и воссоединение с Россией.