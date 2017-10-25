Серов, Свердловская область, 25 октября, 2017, 07:12 — ИА Регнум. На Урале произошёл пожар в пятиквартирном одноэтажном здании по улице Сосьвинская города Серова, в результате которого несколько человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Пожар

Пожар произошёл в ночное время. После того как поступил тревожный сигнал спасатели прибыли на место происшествия через девять минут. До прибытия пожарных подразделений восемь человек покинули дом самостоятельно. В течение 40 минут огонь был потушен и пять человек были вынесены на руках и переданы медикам.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в результате пожара погибли пять человек: хозяйка одной из квартир, двое её детей, знакомая хозяйки и пожилая соседка. По факту гибели людей следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности пяти лицам. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

По предварительным данным, пожар начался с крыльца дома из-за неосторожного обращения с огнём. Накануне происшествия хозяйка квартиры распивала спиртные напитки со своей знакомой и курили на крыльце. Тем не менее будет также проверено в каком состоянии находилась электропроводка.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный крупный пожар произошёл в Свердловской области 23 октября в Реже. Ночью загорелся двухэтажный дом по улице 8 марта. В результате пожара были эвакуированы 27 человек, трое погибло. По факту гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём или неисправность электропроводки.