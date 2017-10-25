Жирона, Испания, 25 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Лицом, нежелательным для города, объявлен испанский король Филипп VI решением городского совета города Жироны (Каталония, Испания), пишет газета Ara.

Junta Informa Филипп VI

Также нежелательным для города лицом стал Энрик Мийо — полномочный представитель испанского правительства в Каталонии. Отметим, что на пленарном заседании было принято решение об отказе в поддержке статьи 155 испанской конституции.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум по отделению от Испании. Большинство каталонцев высказались за независимость, но Мадрид выразил протест и не признал референдум правомочным.

21 октября испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что Совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью. Она позволяет Мадриду ограничить самоуправление Каталонии.

Читайте подробнее: Рахой: Через шесть месяцев мы сделаем Каталонию снова «нормальной»

23 октября заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что как только испанский сенат одобрит применение положений статьи 155, лидер Каталонии Карлес Пучдемон лишится всех своих полномочий и перестанет получать зарплату.

Читайте подробнее: Лидер Каталонии может лишиться своих полномочий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября испанский министр юстиции Рафаэль Катала заявил, что, проведя местные выборы, Пучдемон не сможет разрешить политический кризис в отношениях с Мадридом.