Казань, 25 октября, 2017, 05:49 — ИА Регнум. При формировании муниципальных бюджетов ставку будут делать в том числе и на самообложение жителей Татарии. Пункт об этом содержится в поручениях, сформированных по результатам ежегодного послания главы региона Рустама Минниханова республиканским депутатам, прозвучавшего месяц назад. План мероприятий включает 31 пункт, а рассмотрят его депутаты Госсовета Татарии 26 октября на очередной сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Напомним, в регионе на каждый собранный с жителей рубль республиканский бюджет выделяет 4 рубля. По данным Госсовета РТ, в результате за время действия инструмента самообложения с 2014 года из республиканского бюджета в районы было направлено свыше 2 млрд рублей.

«Следует развивать формы участия граждан в создании общественных пространств и развитии различной активности на этих площадках. Позитивный эффект демонстрирует применение инструмента самообложения граждан по инициативным проектам, когда на 1 рубль от населения республика выделяет 4 рубля», — отмечается в поручениях с уточнением, что наиболее активно данная работа ведётся в Муслюмовском, Арском, Балтасинском и Кукморском районах.

Более внимательно рассмотреть данный вопрос депутаты Госсовета РТ наметили на второй квартал 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с жителей республики в виде самообложения за весь период работы мер было собрано почти 582 млн рублей. 19 ноября в сельских поселениях пройдут референдумы, на которых жители в возрасте от 18 лет должны будут решить, участвовать или нет в 2018 году в финансировании насущных нужд. Суммы сборов отличаются в зависимости от поселения, но в среднем составляют от 250 рублей до 1 тыс. рублей. Целевое назначение сбора ежегодно остаётся примерно одинаковым — содержание кладбищ, дорог и других общественных пространств, водоснабжение, ремонт объектов и освещение. Решение о самообложении принимается простым большинством голосов жителей, но становится обязательным для всех.

В проекте бюджета Татарии на период с 2018 по 2020 год муниципальным образованиям на межбюджетные трансферты в рамках самообложения предусмотрено ежегодно 1 млрд рублей.

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Напомним, за семь месяцев 2017 года из собранных с россиян в рамках самообложения 208,7 млн рублей на Татарию пришлось 193,0 млн рублей. А по итогам 2016 года Минфин РФ признал республику — лидером в сфере применения самообложения в Российской Федерации.